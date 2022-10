Netflix wraca na właściwe tory. Rośnie liczba subskrybentów

Netflix

W raporcie Netflix czytamy, że trzeci kwartał to wzrost liczby subskrybentów o 4,5%, co daje 2,4 mln nowych klientów platformy. Jest to pierwszy wzrost Netflixa od czwartego kwartału 2021 roku. Zdaniem platformy ma to związek z głośnymi, udanymi i dobrze ocenianymi tytułami, które przyciągnęły ludzi z powrotem do serwisu. Wymieniają tutaj takie rzeczy jak Gray Man, Purpurowe serca, Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera, Extraordinary Attorney Woo i 4. sezon Stranger Things. Sumując, platforma ma 223 mln subskrybentów w skali globalnej.

Netflix z reklamami

Liczba subskrybentów na pewno wzrośnie w czwartym kwartale 2022 roku, bo w listopadzie w USA i wybranych rynkach świata (bez Polski) wystartuje subskrypcja z reklamami. W oświadczeniu Netflixa na ten temat czytamy, że ma być to danie klientom więcej opcji, a nie zmienianie obecnych subskrypcji. Jeśli ktoś nie chce zmieniać na Netflixa z reklamami, będzie go użytkować tak jak do tej pory za tę samą cenę.

Netflix - co z modelem binge'owania?

Jakiś czas temu były plotki, że Netflix może rozważać rezygnację z tego modelu, bo inne platformy go nie wykorzystują, dając jedynie odcinki co tydzień. Serwis to dementuje.

- Sądzimy, że model wypuszczania seriali całymi sezonami napędza zaangażowanie ludzi, zwłaszcza przy nowych tytułach. To pozwala widzom zatracić się w historiach, które kochają.

Dodają, że nie wiedza, jak taki Squid Game mógłby stać się globalnym fenomenem z inną formą dystrybucji.