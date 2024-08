Serial Netflixa ze świata Sandmana anulowany po 1. sezonie. Fani wściekli

fot. Netflix

Prestiżowy portal Variety informuje, że serial Martwi detektywi z uniwersum Sandmana został anulowany przez Netflixa po 1. sezonie. Produkcja była bardzo wysoko oceniana, więc możemy się domyślać, że o decyzji zadecydowały wyniki oglądalności. W chwili pisania tego artykułu platforma nie uargumentowała jednak swojej decyzji, która swoją drogą jest bardzo negatywnie komentowana w mediach społecznościowych.

Jeśli chodzi o serial Sandman z Netflixa, powstanie 2. sezon. Na razie więc fani tego tytułu mogą być spokojni.

Martwi detektywi - wyniki i oceny

Martwi detektywi przez trzy tygodnie po premierze utrzymywali się w TOP 10 najpopularniejszych seriali anglojęzycznych Netflixa. Choć tytuł osiągnął zaledwie 3,1 miliona wyświetleń w ciągu pierwszych trzech dni, to kolejny tydzień okazał się o wiele lepszy, bo w okresie 22-28 kwietnia wspiął się na drugie miejsce w rankingu. To było jednak krótkotrwałe zwycięstwo, po najpierw wyświetlenia drastycznie spadły, by w czwartym tygodniu Martwi detektywi całkowicie wypadli z TOP-ki.

Warto wspomnieć, że produkcja była bardzo wysoko oceniana zarówno przez krytyków, jak i widzów. W serwisie Rotten Tomatoes zdobyła aż 92% pozytywnych ocen profesjonalnych recenzentów ze średnim wynikiem 7.50 na 10. Jeśli chodzi o widzów, także byli zachwyceni. 90% z nich oceniło Martwych detektywów pozytywnie.

Martwi detektywi - reakcje fanów na anulację

Tak jak wspomnieliśmy, wielu fanów jest niezadowolonych z decyzji Netflixa. Zobaczcie sami kilka pierwszych reakcji na X:

Co ciekawe, nasz redaktor Wiktor Stochmal nie dalej niż wczoraj napisał artykuł Gdzie te seriale, prawdziwe takie. Tak skrzywdził je streaming, w którym poruszył między innymi problem licznych anulacji i nie dawania serialom szansy na rozwinięcie skrzydeł. Jeśli jesteście zainteresowanie tematem, odsyłamy do lektury.