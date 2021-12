Netflix - najpopularniejsze filmy i seriale nieanglojęzyczne; 22-28 listopada - Hellbound na prowadzeniu

fot. Netflix

Netflix co tydzień prezentuje TOP 10 w kategoriach anglojęzycznych i nieanglojęzycznych. To pierwsze już Wam pokazywaliśmy z tygodnia 22-28 listopada (poznajcie szczegóły). A jak wygląda popularność produkcji nieanglojęzycznych? W obu przypadkach kryteria są takie same: podano ilość godzin spędzonych nad produkcją w skali globalnej. Nie wszystkie jednak rzeczy są dostępne w każdym kraju z Netflixem.

W serialach liderem jest 2. sezon Queen of Flow, czyli kolumbijskiej telenoweli, która osiągnęła w drugim tygodniu wyświetlaniu ciut lepszy wynik niż koreański hit Hellbound. Podium nadal zamyka fenomen 2021 roku, czyli Squid Game z Korei Południowej. Zaznaczmy, że jest on w zestawieniu od 11 tygodni! Nadal piastuje on rekord najpopularniejszej produkcji ze wszystkich filmów i seriali w historii Netflixa.

Netflix - najpopularniejsze seriale nieanglojęzyczny

10. Nisser - sezon 1 - 6,6 mln godzin

Najpopularniejszy film nieanglojęzyczny nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, bo również był on na pierwszym miejscu popularności w Polsce. Mowa o francuskiej komedii Rozpieszczone bachory. W debiutanckim tygodniu osiągnął on dwa razy większe zainteresowanie niż będący na drugim miejscu hiszpańscy Buntownicy.

Netflix - najpopularniejsze filmy nieanglojęzyczny