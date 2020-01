Netflix oskarżony o unikanie płacenia podatków

Z raportu opublikowanego przez Tax Watch wynika, że Netflix mógł podążyć ścieżką wyznaczoną przez inne korporacje technologiczne i tak zbudował swoje struktury finansowe na rynkach zagranicznych, aby uniknąć płacenia wysokich podatków. Eksperci szacują, że wyprowadzenie struktur finansowych do rajów podatkowych pozwoliło firmie zaoszczędzić od 327,8 milionów do 430 milionów dolarów w 2018 roku, a jednocześnie pozyskać przeszło milion dolarów z tytułu zwrotu podatku na rynku brytyjskim.

Firma opisała sieć powiązań, które pozwalają korporacji optymalizować swoje finanse. Brytyjski oddział Netflixa Services UK świadczy usługi Netflix International. Jest to międzynarodowy oddział firmy ulokowany w Królestwie Niderlandów, jednym z rajów podatkowych popularnych wśród korporacji technologicznych funkcjonujących na europejskim rynku. To on jest odpowiedzialny za rozliczanie dochodu od brytyjskiej firmy-córki. Netflixa Services UK zadeklarował urzędowi podatkowemu, że w 2018 roku jego dochód wyniósł 48 milionów euro, zaś zysk 2,3 miliona, a te dane nie zgadzają się z szacunkami Tax Watch. Wynika z nich, że 10 milionów brytyjskich użytkowników platformy powinno wygenerować dochód rzędu 1,1 miliarda dolarów.

Uważamy, że przypadek Netflixa budzi poważne obawy związane z funkcjonowaniem systemu ulg podatkowych dla nadawców. Może on być wykorzystywany przez firmy w celu pozyskania środków na pokrycie kosztów produkcji realizowanych na rodzimym rynku przy jednoczesnym wyprowadzaniu dochodów za granicę – stwierdzili autorzy raportu.

Przedstawiciele Netflixa w odpowiedzi na zarzuty Tax Watch przyznali, że opodatkowanie korporacji powinno być tematem powszechnej dyskusji. Jednocześnie zaznaczyli, że to rządy poszczególnych państw wyznaczają ramy podatkowe, a Netflix respektuje wszystkie lokalne zapisy prawne.

Netflixa Services UK w ciągu ostatnich kilku lat stworzył przeszło 50 produkcji, w które zainwestowano pół miliarda dolarów. Wśród nich znajdziemy takie tytuły jak Sex Education czy The Crown.