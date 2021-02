Netflix zainwestuje w koreańskie produkcje 500 milionów dolarów. Znakomite wyniki platformy

Netflix

Podczas wydarzenia promującego nadchodzące plany Netflixa, Minyoung Kim, wiceprezes ds. treści w Korei, Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Nowej Zelandii, ujawnił, że do końca 2020 roku usługa przekroczyła 3,8 miliona opłacanych subskrypcji Korei Południowej. W związku z tymi wynikami, wydatki Netflixa w tym kraju mają przekroczyć 500 milionów USD w 2021 roku.

Serwis ujawnił plany na dwie oryginalne koreańskie produkcje:

Pierwszy to Moral sense, za który odpowiadać będzie Park Hyun-jin. Film opowie o pracowniku biurowym, który przed wszystkimi ukrywa swoje zamiłowanie do BDSM. Wszystko się zmienia, gdy jeden z jego współpracowników odnajduje należącą do bohatera smycz.

Drugi to Carter - film akcji. Główny bohater obudzi się w pokoju motelowym, nie pamiętając, kim jest, ale słysząc w swoim uchu głos, który nazywa go "Carter". Postępując zgodnie z poleceniami głosu, Carter wyrusza na misję, by uratować porwaną dziewczynę.

Streamer zaprezentował też pierwsze zdjęcie z nadchodzącego serialu Hellbound od Yeon Shang-ho (jest to główne zdjęcie tego newsa). Projekt opowiada o sprytnym, pewnym siebie prawniku, który występuje przeciwko Kościołowi Nowej Prawdy i jego ekstremistycznym wielbicielom.