Daredevil i Agenci T.A.R.C.Z.Y. - Kevin Feige rozstrzyga, czy seriale należą do MCU

Seriale stworzone przez Marvel Televidion jak Agenci T.A.R.C.Z.Y. czy hity Netflixa na czele z Daredevilem i Jessicą Jones nie są częścią MCU. Choć do niego nawiązują, filmy nigdy nie potwierdziły tego powiązania, a sam Feige swego czasu mówił, że dopiero nowe seriale tworzone dla Disney+ są częścią uniwersum.

Feige tłumaczy, że w czasie pracy dla Marvela skupiał się nad tym, nad czym miał kontrolę. To też wskazuje na to, dlaczego nie interesował się wspomnianymi serialami, na które nie miał żadnego wpływu. Były one tworzone przez Marvel Television i dowodzone przez Jepha Loeba. Stawia je w jednym rzędzie z tytułami studiów 20th Century Fox oraz Sony, które nie były częścią MCU.

- Nie miałem wówczas żadnej kontroli nad telewizją , tak samo jak nad filmami o X-Menach Foxa, które były robione bez nas, czy o Spider-Manie od Sony. Takie były zasady ówczesnej działalności Marvela. Dlatego, gdy Bob Iger zaczął nas pytać o tworzenie seriali dla Disney+, to była dla nas ekscytująca szansa. Jednakże nie byliśmy rozczarowani, gdy Marvel Television robił swoje seriale.

Podczas TCA dziennikarze pytali, czy będą chcieli wykorzystać postacie, które wróciły do nich z Netflixa.

- Sądzę, że moglibyśmy to zrobić. Wiele rzeczy do nas wraca. W sieci zawsze jest dużo plotek na ten temat. Czasami są one prawdziwe, czasem nie, ale nie jestem pewny szczegółów kontraktów. Być może pewnego dnia skorzystamy - tłumaczy.

Jednak jego odpowiedź na sugestię, że seriale Marvel Television nie odniosły wystarczającego sukcesu, Feige powiedział dość ciekawe zdanie. Zauważcie, że jeśli chodzi o seriale Netflixa, wymienił tylko trzy postacie, więc być może jest to jakaś przypadkowa sugestia. Tak przynajmniej twierdzą fani.

- Są legiony fanów Agentów T.A.R.C.Z.Y., Daredevila, Jessiki Jones i Luke'a Cage'a. Te seriale mają naprawę dużą grupę wielbicieli - mówi.

Feige tradycyjnie więc niczego nie potwierdza i nie zaprzecza, ale też niczego nie wyklucza. Jednak podkreślenie separacji MCU od seriali Marvel Television pokazuje, że być może, jeśli któraś postać przejdzie do uniwersum, to dzięki motywowi multiwersum, czyli alternatywnych równoległych światów.

Producent potwierdził też, że za kilka tygodni ruszą zdjęcia na serialowych planach She-Hulk oraz Moon Knight. Dodał też, że animowane What If... ? pojawi się po zakończeniu emisji Lokiego.