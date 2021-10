Netflix pobił prognozy wzrostowe i zapowiedział zmianę metodologii mierzenia oglądalności

fot. materiały prasowe Netflix

Przedstawiciele Netflixa poinformowali inwestorów oraz opinię publiczną, iż w ostatnim kwartale firmie udało się pozyskać 4,38 miliona nowych odbiorców, dzięki czemu łączny zasięg platformy sięga dziś 214 milionów użytkowników. O 16% wzrosły także kwartalne przychody streamingowego giganta w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Według przedstawicieli korporacji poprawa kondycji finansowej oraz wzrost zainteresowania usługą w trzecim kwartale jest pośrednio powiązany z pandemią koronawirusa, która w pierwszym półroczu doprowadziła do opóźnień w produkcji części seriali, a w efekcie – do osłabienia portfolio filmowego we wspomnianym okresie. Po opanowaniu kryzysu pandemicznego firma wraca na tory wzrostowe i ma bardzo ambitne plany związane ze swoją rynkową przyszłością.

Szacunki analityków Netflixa zakładały, że trzeci kwartał uda się zamknąć z liczbą 3,5 miliona nowych subskrybentów, a w rzeczywistości pozyskano ich o blisko milion więcej niż prognozowano. W związku z tym rynkowym odbiciem oraz mocnym premierami zaplanowanymi na końcówkę 2021 roku, firma szacuje, że w czwartym kwartale uda się pozyskać aż 8,5 miliona nowych odbiorców, co przełożyć się na zwiększenie łącznej liczby klientów do 222 milionów.

Netflix zapowiedział także kilka zmian w swojej polityce wydawniczej, jakie zamierza wprowadzić na przestrzeni najbliższym miesięcy. Firma planuje na poważnie wejść na rynek gamingowy i rozszerzyć swoją obecność w tym sektorze rozrywkowym. Zmieni się także metodologia raportowania oglądalności, która dotychczas budziła sporo wątpliwości. Przedstawiciele platformy jako widzów zliczali bowiem wszystkich tych, którzy odpalili udostępniane produkcję co najmniej na dwie minuty. Od teraz korporacja będzie raportować łączny czas spędzony na oglądaniu poszczególnych produkcji.

Uważamy, że oglądalność mierzona za pośrednictwem wskaźnika godzinowego jest nieco lepszym wyznacznikiem całościowego sukcesu naszych tytułów oraz satysfakcji klientów. Jest to także tożsame z tym, jak zewnętrzne serwisy mierzą oglądalność telewizji […]. Ponadto będziemy publikować dane telemetryczne częściej, również poza raportami finansowymi, dzięki czemu nasi klienci oraz przedstawiciele branży będą mogli lepiej mierzyć sukces w świecie streamingowym.

Obecnie największym hitem Netflixa jest serial Squid Game, który według starej metodologii przyciągnął do siebie 142 miliony widzów w ciągu pierwszych 28 dni od premiery, na drugim miejscu uplasował się film Tyler Rake: Ocalenie, a podium zamyka serial Bridgertonowie.