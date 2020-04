Netflix pokazał, jak 4K odmieni anime

Amerykańska korporacja postanowiła zrewolucjonizować anime i wprowadzić tę dziedzinę filmowej rozrywki do świata nowych technologii za pośrednictwem Sol Levante. Netflix zaprosił do współpracy przy tworzeniu tego dzieła zespół doświadczonych artystów z Production I.G., którzy pomogą wypromować nową jakość animacji – zarówno pod kątem wrażeń wizualnych, jak i dźwiękowych. Nadrzędnym celem korporacji jest uświadomienie twórcom klasycznego anime potencjału, jaki drzemie w rozdzielczości 4K.

Anime przeznaczone na rynek telewizyjny zazwyczaj jest tworzone w 1280x720 […]. Tylko niektóre wysokobudżetowe produkcje realizuje się w 1080 HD. Aby przeskoczyć na 4K, konieczne okazało się przejście na rysunek cyfrowy - kiedy odręczne rysunki zostaną ukończone, trafiają do skanera. Ale jeśli kartka papieru typowej wielkości zostanie zeskanowana przy wysokim DPI, w liniach ołówka pojawiają się niechciane detale. Dlatego potrzebny jest większy format papieru, aby zwiększyć rozdzielczość ręcznie rysowanego anime! – zauważają na blogu firmowym przedstawiciele Netflixa.

Niestety, odręczne rysowanie na czterokrotnie większej przestrzeni z punktu widzenia artysty byłoby nie tylko niewygodne, ale i bardziej czasochłonne. Przy przenoszeniu anime na zachodni rynek pojawiają się także inne problemy – japońscy nadawcy telewizyjni stosują temperaturę barwową 9300K, bardziej odchyloną w stronę błękitu niż temperatura 6500K stosowana w większości zachodnich państw. Z tego powodu każdą klasyczną animację telewizyjną przenoszoną do Netflixa należy podać procesowi konwersji kolorystycznej, aby w nowoczesnych mediach wyglądała tak, jak widzieli ją twórcy.

Sol Levante

Powyższe trudności doprowadziły do tego, że Netflix podjął decyzję o tym, aby autorskie anime 4K były tworzone wyłącznie za pośrednictwem narzędzi cyfrowych. Ruch ten pozwoli uniknąć problemów związanych ze skalowaniem obrazu oraz umożliwi ustandaryzowanie kolorystyki produkcji. Dzięki temu zespół grafików może w pełni wykorzystać potencjał m.in. technologii HDR i korzystać z szerokiej palety kolorystycznej.

4K HDR dodaje skrzydeł, jest jak silnik, który pozwala ujrzeć nowy horyzont, moment narodzin nowej ery. Wciąż stawiamy sobie wyzwania i chcemy podążać drogą innowacji, ku przyszłości – powiedział Akira Saitoh, reżyser Sol Levante.

Akira przyznał, że projekt stawia mnóstwo wyzwań jego zespołowi, ale wierzy w to, że to dzięki wykorzystaniu 4K i HDR będą w stanie utrzymać się na szczycie najbardziej innowacyjnych twórców. Na youtube’owy kanał Netflixa trafił krótki materiał ukazujący pracę animatowór przy Sol Levante:

Warto zauważyć, że cyfryzacja produkcji nie ogranicza się wyłącznie do aspektów wizualnych, Netflix przykłada także ogromną wagę do tego, jak będą brzmieć jego nowatorskie animacje 4K. W tym celu prowadzone są prace nad wdrożeniem do anime technologii Dolby Atmos, która pozwoli odtworzyć wysoce immersyjne wrażenia dźwiękowe. Sol Levante projektowane jest w taki sposób, aby ścieżka audio funkcjonowała w trójwymiarowej przestrzenią i była jednym z elementów do prowadzenia narracji:

Współpraca z artystami z Production I.G. to dopiero początek netfliksowej przygody z anime. Firma liczy na to, że Sol Levante będzie drogowskazem dla innych twórców i nowym wyznacznikiem jakości dla animowanych filmów i seriali. Aby ułatwić innym artystom przejście do świata wysokich rozdzielczości, korporacja udostępniła surowy materiał z prac nad tą animacją. Pozwoli on ocenić potencjał, jaki drzemie w nowych technologiach wykorzystywanych w pracy z tradycyjną formą japońskiej sztuki filmowej.