Netflix przejmuje film o podróży w czasie z Ryanem Reynoldsem i Shawnem Levym

Ryan Reynolds i Shawn Levy współpracowali ostatnio przy okazji filmu Free Guy. Teraz obaj stworzą wspólnie kolejny projekt, którym będzie komedia science fiction o podróżach w czasie. Bohater grany przez Reynoldsa będzie musiał cofnąć się w czasie, aby pomóc 13-letniemu sobie. Spotka też wtedy swojego nieżyjącego ojca.

Na razie nie znamy tytułu produkcji. Wiemy za to, że prawa do filmu od studia Skydance Media kupił Netflix! Nową wersję scenariusza - w oparciu o tekst T.S. Nowlina zatytułowany Our Name is Adam - pisze Jonathan Tropper. Rozpoczęcie zdjęć zaplanowano na czwarty kwartał 2020 roku.