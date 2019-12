Netflix tańszy o połowę? Trwają testy nowej subskrypcji

Rywalizacja na rynku usług SVoD zaostrza się, co da się we znaki przede wszystkim Netflixowi, który jest jednym z najdroższych serwisów filmowych. Nawet jeśli Disney+ i Apple TV+ nie mają równie rozbudowanej oferty, koszt ich subskrypcji jest zauważalnie niższy. Netflix na rynkach rozwijających się wprowadził już tańsze plany mobilne, które mają zachęcić do opłacania abonamentu mniej zamożnych użytkowników. Ale na tym nie koniec, gdyż firma rozważa również wprowadzenie długoterminowych umów subskrypcyjnych, które pozwolą zaoszczędzić na subskrypcji pełnoprawnej wersji serwisu.

Redakorzy Android Police dotarli do zrzutów ekranu z indyjskiej odsłony Netflixa, które pokazują, na jakie rabaty mogą liczyć klienci zainteresowani subskrypcją długoterminową. Jeśli zdecydują się opłacić roczny abonament, jego wysokość spadnie aż o połowę. W przypadku subskrypcji na 3 bądź 6 miesięcy rabat wyniesie odpowiednio 20 i 30 procent. Zrzut ekranu prezentuje co prawda obniżki dla najdroższego planu, można jednak przypuszczać, że na podobne upusty mogą liczyć także ci, którzy korzystają z tańszych taryf.

Zdjęcie: Android Police

Nowa oferta wydaje się być odpowiedzią na strategię marketingową firmy Disney, która w swojej usłudze SVoD również przewidziała zniżki dla klientów opłacających z góry roczną subskrypcję. Na razie Netflix testuje promocję w wąskim gronie klientów, ale jeśli ten posmysł sprawdzi się w Indiach, prawdopodobnie prędzej czy później trafi także do Stanów i Europy. Byłoby to sensowne posunięcie, które skontrowałoby ofertę konkurencji.

Wprowadzenie upustu na wielomiesięczną subskrypcję mogłoby też po części ograniczyć problem współdzielenia kont. Zwłaszcza wśród klientów, którzy nie mają telewizorów 4K i zrzucają się na najdroższy plan wyłącznie po to, aby mniej płacić za dostęp do tej platformy.