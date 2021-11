Netflix najpopularniejszym serwisem VoD w Polsce, z serwisu korzysta 12 milionów internautów

fot. materiały prasowe Netflix

Z raportu Mediapanel o odwiedzalności serwisów VoD wynika, że w październiku 2021 roku Netflix przyciągnął do siebie 12,3 mln odbiorców, co przekłada się na 41,47-procentowy udział usługi na rodzimym rynku platform filmowych. Tak dobrymi wynikami nie może pochwalić się żadna z monitorowanych usług.

Drugi serwis w tym zestawieniu, WP.pl, wypracował udział na poziomie 15,85%, w październiku zanotowano 4,68 mln odbiorców tej usługi. Podium zamyka Player z 13,48-procentowym udziałem oraz niespełna 4 mln użytkowników. Na dalszych miejscach usadowiły się usługi Polsat Box Go (11,29% udziału, 3,34 mln użytkowników), CDA.pl (11,03% udziału, 3,26 mln użytkowników) oraz HBO (10,99% udziału, 3,25 mln użytkowników). Pozostali gracze nie przekroczyli 10-procentowego udziału oraz 3 milionów odbiorców w skali miesiąca.

Październikowe badanie potwierdza dominującą rolę Netflixa w polskim sektorze usług VoD. Nawet gdyby zsumować łączną liczbę odbiorców serwisów filmowych z drugiego, trzeciego i czwartego miejsca, ich udział nadal byłby mniejszy niż amerykańskiego giganta.

Jak zauważyła redakcja WirtualneMedia.pl, na przestrzeni ostatniego miesiąca nie doszło do większych przetasowań w zestawieniu odwiedzalności dziesięciu najpopularniejszych platform VoD oraz OTT. Jedynie usługa od HBO nieznacznie wyprzedziła serwisy Telewizji Polskiej i niemalże doścignęła CDA.pl. Jeśli firmie uda się utrzymać bieżącą dynamikę wzrostową, w kolejnym miesiącu może wbić się na piąte miejsce w badaniu realizowanym przez Mediapanel.

Warto również zwrócić uwagę na rosnące zainteresowanie Amazon Prime Video, który w ciągu miesiąca niemalże podwoił swoje udziały rynkowe. Jest to bez wątpienia efekt wprowadzenia do naszego kraju pełnej oferty Amazon Prime. W jej w ramach w cenie rocznego abonamentu w wysokości 49 zł otrzymujemy zarówno bezpłatne dostawy wybranych towarów do Polski, jak i subskrypcję Prime Video. Duży spadek zaliczył za to Viaplay, który we wrześniu mógł pochwalić się 2,25 mln użytkowników, a w październiku ich liczba spadła aż o 25,9% do ok. 1,66 mln odbiorców.

Badanie Mediapanel nie odzwierciedla jednak faktycznej oglądalności poszczególnych witryn, gdyż część z nich, w tym m.in. Netflix, nie udostępnia szczegółowych danych o lokalnej oglądalności. W związku z tym dane szacowane są na podstawie odwiedzalności. Firma wlicza do grona odbiorców każdego użytkownika, który odwiedza stronę internetową bądź aplikację VoD przynajmniej raz w ciągu monitorowanego miesiąca.