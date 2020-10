Netflix w 4K trafi tylko do najnowszych iMaców i MacBooków

Apple

Wraz z wdrożeniem systemu operacyjnego macOS Big Sur posiadacze komputerów od Apple zyskają możliwość odpalenia Netflixa w 4K z obsługą trybu HDR. Niestety, nie wystarczy dysponować sprzętem z odpowiednią matrycą bądź podpiąć zewnętrzny monitor, aby skorzystać z tej opcji. Jak zauważyli dziennikarze serwisu Apple Terminal, według Netflixa filmy w 4K odpalimy wyłącznie na komputerach z Cupertino wyposażonych w moduł T2 Security. A to oznacza ogromne zawężenie grupy potencjalnych odbiorców.

Na szczęście Apple opublikowało na swojej firmowej stronie listę urządzeń wyposażonych we wspomniany moduł, znajdziemy ją pod tym linkiem.

Lista ta jest bardzo krótka i znajdują się na niej następujące komputery:

iMac (2020)

iMac Pro

Mac Pro (2019)

Mac mini (2018)

MacBook Air (z 2018 roku lub nowszy)

MacBook Pro (z 2018 roku lub nowszy)

Zdaniem serwisu The Verge takie ograniczenie może być związane z obsługą kodeku wideo HEVC. W prezentacji potencjału iMaca Aple wspomina, że T2 Security radzi sobie z jego obsługą dwukrotnie lepiej niż jego poprzednik, T1 Security. Jeśli Netflix wykorzystuje HEVC w procesie strumieniowania treści do odbiorcy końcowego, takie ograniczenie tłumaczyłoby krótką listę sprzętów przystosowanych do odtwarzania treści w 4K.

Ale to nie jedyne wymagania, jakie trzeba spełnić, aby cieszyć się Netflixem w wysokiej rozdzielczości na komputerach Apple. Konieczne będzie także korzystanie z przeglądarki Safari. Konkurencyjne oprogramowanie pozwoli korzystać z serwisu wyłącznie w rozdzielczości 720p.