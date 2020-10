Netflix zawiesza program 30-dniowego okresu próbnego w USA

Źródło: Netflix

Zarząd Netflixa zawiesił program 30-dniowych testów platformy na rynku amerykańskim. Nowi klienci ze Stanów Zjednoczonych nie będą już mogli za darmo zalogować się do platformy, aby przez miesiąc cieszyć się nieograniczonym dostępem do pełnej biblioteki filmowej. To znak, że firma wkracza w nową fazę rozwoju i przygotowuje się na promowanie swoich usług nowymi kanałami komunikacji.

Ruch ten nie powinien dziwić, wszak w Polsce już od dawna nie możemy korzystać z tej oferty promocyjnej dla nowych klientów, w jego miejsce Netflix oferuje 50-procentową zniżkę na dwa miesiące subskrypcji. Zawieszenie okresu testowego na rodzimym rynku było tylko kwestią czasu. Platforma wypracowała tak dużą popularność, że nie potrzebuje już kusić nowych klientów darmowym dostępem do pełnej biblioteki.

Nie oznacza to, że potencjalni nowi użytkownicy muszą zapłacić, aby przekonać się, co Netflix ma im do zaoferowania. Firma znalazła alternatywne metody promocji. Jednym z ciekawszych jest strona netflix.com/watch-free, na której możemy za darmo obejrzeć kilka najgłośniejszych produkcji firmy. Wśród nich znajdą się m.in. pilotażowe odcinki Stranger Things i Szkoły dla elity czy filmy Dwóch papieży oraz Nie otwieraj oczu.

Netflix planuje także nawiązać ścisłą współpracę z platformą Pluto TV, na której za darmo udostępni wszystkie pięć sezonów serialu Narcos. Nie można wykluczyć, że w przyszłości pojawią się także inne darmowe projekty, które pozwolą zapoznać się z biblioteką serwisu przed opłaceniem subskrypcji.