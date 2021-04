GTA V ponownie w Xbox Game Pass! Tym razem zagramy również na smartfonach

fot. Rockstar

Microsoft ujawnił kolejne gry, które w najbliższym czasie pojawią się w ich abonamentowej usłudze, Xbox Game Pass. Największą niespodzianką jest obecność w zestawieniu GTA V, bo produkcja ta była już wcześniej dostępna w ramach tej biblioteki. Tym razem jednak zagrają w nią nie tylko posiadacze konsol Xbox One i Xbox Series S/X, ale też... gracze z urządzeniami mobilnymi, bo tytuł ten ogramy także w chmurze dzięki xCloud.

Coś dla siebie znajdą też pasjonaci gier sportowych, bo kwietniowa aktualizacja wprowadzi do usługi NHL 21 oraz MLB The Show 21, czyli odpowiednio wirtualny hokej i baseball. Co ciekawe, ten drugi tytuł wydawany jest przez...Sony. Niestety przy okazji poinformowano, że z biblioteki znikną starsze odsłony serii NHL i Madden.

Tak prezentuje się pełna rozpiska ujawnionych gier. Oczywiście nie można wykluczyć, że w kwietniu dostaniemy też inne tytuły.

Disneyland Adventures - xCloud (od 8 kwietnia)

GTA V - konsole + xCloud (od 8 kwietnia)

Rush: A Disney/Pixar Adventure - konsole + xCloud (od 8 kwietnia)

Zombie Army 4: Dead War - konsole + PC (od 8 kwietnia)

NHL 21 - konsole (od 12 kwietnia)

Pathway - PC (od 15 kwietnia)

Rain on Your Parade - konsole i PC (od 15 kwietnia)

MLB The Show 21 - konsole (od 20 kwietnia)