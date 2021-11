New World szybko traci graczy. Spadek o ponad 50% w zaledwie miesiąc

fot. Amazon Games

New World to nowe MMORPG od Amazon Game Studios. Produkcja zebrała przyzwoite oceny w branżowych mediach i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem w okolicach premiery. Najlepszym na to dowodem jest fakt, że gracze musieli wyczekiwać długie godziny w kolejkach, by w ogóle dostać się na serwery i mieć możliwość zabawy. Rekord użytkowników, jak informuje serwis SteamCharts, padł 3 października - wtedy grę miało jednocześnie uruchomionych ponad 913 tysięcy osób. Warto jednak zaznaczyć, że liczba ta uwzględnia też tych, którzy utknęli we wspomnianych przed momentem kolejkach.

Po miesiącu nie jest jednak już tak różowo i coraz mniej graczy decyduje się, by spędzać swój wolny czas przy tej produkcji. W miniony weekend w New World w najlepszym momencie grało już niespełna 400 tysięcy osób, a w ostatnich 24 godzinach - "zaledwie" 303 tysiące. Mamy tu więc do czynienia ze spadkami o ponad 50% względem początku października.

fot. steamcharts.com

Sytuacja najprawdopodobniej wynika z obecnego stanu gry. New World zmaga się z kilkoma dość istotnymi błędami, w tym metodą duplikowania złota, która doprowadziła do zablokowania możliwości handlu pomiędzy graczami. Wiele osób narzeka też na brak aktywności endgame, czyli takich, które przeznaczone są dla najbardziej doświadczonych bohaterów.

Oczywiście nie oznacza to, że dzieło Amazon Game Studios czeka teraz prosta droga do upadku i zamknięcia serwerów. Znanych jest wiele przypadków sieciowych gier, które były regularnie rozwijane i naprawiane przez twórców, co skutkowało nagłymi skokami zainteresowania. Niewykluczone, że tak samo będzie tym razem.