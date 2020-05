Źródło: Mucha Comics

Coda to seria fantasy z elementami postapo wydawana przez Non Stop Comics. Drugi tom tej serii ukaże się 25 maja. Natomiast druga część New X-Men ze scenariuszem Granta Morrisona pojawi się w ofercie Mucha Comics 27 maja.

Oto okładki i przykładowe plansze z obu tytułów: