News of the World - zwiastun filmu. Tom Hanks podróżuje z wiadomościami u reżysera Kapitana Phillipsa

News of the World to nowy projekt filmowy Toma Hanksa i reżysera Paula Greengrassa. Panowie wcześniej spotkali się już na planie produkcji Kapitan Phillips. Ich nowy projekt to adaptacja powieści Paulette Giles. W sieci zadebiutował zwiastun projektu. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Literacki oryginał dzieje się w czasach Wojny Secesyjnej i opowiada historię mężczyzny, który podróżuje z miasta do miasta w Teksasie ogłaszając ludziom lokalne wiadomości. Bohater zostaje wynajęty, aby pomóc przetransportować do San Antonio dziewczynę, której rodzice zostali zabici przez indiańskie plemię. W czasie wyprawy między dwojgiem bohaterów rozwija się wyjątkowa więź.

Ponadto pojawiły się pierwsze zdjęcia z filmu:

News of the World

News of the World - premiera filmu 25 grudnia 2020 roku.