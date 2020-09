Elvis - wznowiono prace nad filmem o królu rock'n'rolla. Tom Hanks już na planie

fot. materiały prasowe

Elvis to przybliżający biografię Elvisa Presleya film, za którego reżyserię i scenariusz odpowiada Baz Luhrmann. Według najnowszych doniesień wznowiono zdjęcia do nowej produkcji Warner Bros. Ekipa wróciła na plan w Queensland w Australii już 23 sierpnia. Przypomnijmy, że prace nad Elvisem zostały wstrzymane w marcu, kiedy u Toma Hanksa, portretującego postać Toma Parkera, managera króla rock'n'rolla, stwierdzono zarażenie koronawirusem.

O tym, że produkcja ruszyła, poinformował także Baz Luhrmann w swoim oświadczeniu:

To ogromna radość, że w tym nieprzewidywalnym czasie Tom Hans był w stanie wrócić do Australii i dołączyć do Austina Butlera oraz całej reszty naszej fantastycznej obsady i ekipy, by pracować nad Elvisem. Nie jestem w stanie wyrazić, jakimi szczęściarzami się czujemy w obecnej sytuacji, a całe Queensland wspiera powstanie naszego filmu. (...) Jesteśmy bardzo podekscytowani, że rozpoczynamy pracę z Tomem Hanksem.

Film Elvis przybliży widzom relacje pomiędzy granym przez Austina Butlera muzykiem oraz portretowanym przez Hanksa menagerem. W produkcji Warner Bros. zobaczymy również Olivię DeJonge w roli żony Elvisa, Priscilli Presley.