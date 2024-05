Nicolas Cage przeraża w horrorze. Pełny zwiastun Kodu zła

fot. materiały prasowe

Powrót Nicolasa Cage'a wciąż trwa. Gdy kilka lat temu spłacił długi, zaczął grać w normalnych filmach i znów jest w kinach. Kod zła to jego wyprawa w przerażające rejony horroru, w którym to on jest źródłem lęku, niepokoju i ofiar. Twórcy tego horroru przemyśleli promocję tak, by budować atmosferę grozy bez zdradzania za dużo. Pełny zwiastun pokazuje, czego mamy oczekiwać, nie pozwalając sobie na dosłowność i proste środki straszenia.

Kod zła - zwiastun

Kod zła

Kod zła - opis fabuły

Lee Harker, utalentowana agentka FBI została przydzielona do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy. Gdy śledztwo staje się coraz bardziej skomplikowane i odkryto okultystyczny dowód, Harker zdaje sobie sprawę, że ma osobisty związek z bezlitosnym mordercą. Musi działać szybko, aby nie dopuścić do kolejnego morderstwa w rodzinie.

Kod zła - premiera w kinach w USA i w Polsce odbędzie się 12 lipca.