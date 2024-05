Finałowe odcinki Yellowstone już są kręcone. Co z Kevinem Costnerem?

fot. materiały prasowe

Reklama

Oficjalnie ogłoszono, że wystartowały zdjęcia do sezonu 5B Yellowstone. Nowe odcinki są kręcone w Montanie, a ich premiera zaplanowana jest na jesień 2024 roku. Twórcy hitu długo kazali czekać fanom, bo sezon 5A zakończył swoją emisję w styczniu 2023 roku. Potem pojawiły się problemy w związku z głośno omawianym konfliktem Kevina Costnera z twórcą Taylorem Sheridanem. Czy Costner jednak powróci?

Yellowstone - prace nad 5B ruszyły

Jak donosi Deadline, Kevin Costner jest w tej chwili na festiwalu filmowym w Cannes, na którym promuje swój film Horyzont. Rozdział I. Po zakończeniu udziału w wydarzeniu od razu wraca na plan Horyzontu. Rozdziału 3. Jak mówił na konferencji prasowej w Cannes, jego wizyta na festiwalu to tylko przerwa od tej pracy. To oznacza, że nie ma w tej chwili żadnej szansy na to, by Kevin Costner miał się pojawić w sezonie 5B Yellowstone.

Zobacz także:

fot. Paramount+

Sam Costner podczas wywiadów w Cannes mówił, że publikacje na temat jego domniemanego konfliktu są nieprawdziwe, bzdurne i nawet otwarcie nazwał je kłamstwami. Według niego w kontrakcie ma zapis, przez który zawsze priorytetem jest występ w Yellowstone. Dużo dobrego mówił też o twórcy, z którym ma ten prawdopodobny spór. Mówił też, że jakby chcieli, to on chętnie dalej zagra, ale gdy kilka dni temu o tym mówił, twierdził, że nikt się z nim nie kontaktował.

Słowa Costnera na temat zakulisowych problemów Yellowstone to jedyna oficjalna wersja wydarzeń. Nikt z ramienia ekipy serialu, ani platformy Paramount+ otwarcie nie skomentował problemów ani nie wyjaśnił, co tak naprawdę się działo.

Taylor Sheridan i John Linson są współtwórcami serialu. Szczegóły fabuły sezonu 5B Yellowstone nie zostały ogłoszone. Po zakończeniu tego serialu mamy dostać od razu kontynuację z nową gwiazdą, któa ma zastąpić Costnera. Według wcześniejszych doniesień ma być to Matthew McConaughey.