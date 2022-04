Nicolas Cage o swoich ulubionych filmach. Z jakimi reżyserami chciałby pracować?

fot. youtube.com/Lionsgate Movies

Nicolas Cage przeżywa ostatnio dobry okres w swojej karierze z kilkoma naprawdę bardzo udanymi projektami. W związku z premierą jednego z nich, komedią Nieznośny ciężar wielkiego talentu, Cage udał się na Reddita, aby wziąć udział w sesji Q&A z fanami. Wypowiedział się między innymi o swoich ulubionych doświadczeniach aktorskich. Wymienił wśród nich produkcje Ciemna strona miasta i Zostawić Las Vegas. Co ciekawe do listy swoich ukochanych filmów, w których miał okazję zagrać, dodał również dramat Świnia. Cage nazwał swoją kreację w produkcji najprawdopodobniej jego najlepszą.

Aktor wymienił również reżyserów, z którymi chciałby pracować. Są to Ari Aster, Christopher Nolan, Spike Lee oraz Robert Eggers.

Cage stwierdził również, że jest gotowy do pracy nad Bez twarzy 2, natomiast w przypadku kolejnego filmu o Ghost Riderze musiałby się zastanowić nad jego artystycznym kierunkiem. Nie jest również zainteresowany grą w serialowej wersji Skarbu narodów.

Nicolas Cage - wymarzona rola

Jeśli natomiast chodzi o rolę, którą chciałby zagrać, to Cage stwierdził, że chciałby wcielić się w postać Kapitana Nemo, z powieści 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Ma to związek z miłością bohatera do oceanu, którą aktor z nim dzieli. Natomiast filmami, które Cage może oglądać bez końca są Czas Apokalipsy i Spirited Away: W krainie Bogów.