Nie! jest jak Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Tak twierdzi aktor

fot. screen z YouTube

Nie! miał bardzo specyficzną dystrybucję. Film wszedł 22 lipca na rynek amerykański, a cały świat dopiero obejrzy go w sierpniu. W Polsce będzie to 12 sierpnia. Daniel Kaluuya gra główną rolę i jest to dla niego kolejna współpraca z reżyserem po hicie Uciekaj.

Nie! jest jak Bliskie spotkania trzeciego stopnia

Daniel Kaluuya w rozmowie z magazynem Essence użył porównania Nie! do klasyka kina science fiction Bliskie spotkania trzeciego stopnia.

- Nie! dla mnie jest prawie jak przygodowy horror. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko mojemu porównaniu, ale jest to trochę w stylu Bliskich spotkań trzeciego stopnia. Pamiętam jak oglądałem ten film po raz pierwszy jakieś cztery lata temu. Myślałem sobie: "wow, to przetrwało próbę czasu!". To nadal jest nadzwyczajny film. Zwłaszcza pod kątem technologicznym i rzeczy, które reżyser był w stanie zrobić. Zasadniczo więc jest to też epicki horror.

Dodaje również różne przemyślenia na temat tego, jak gatunkowo można budować gatunek na nowo. Jak go rozbudować, a to właśnie czyni Nie!. Uwielbia w tej pracy to, że można tworzyć coś, czego ludzie nigdy wcześniej nie widzieli. Jego najnowszy film jego zdaniem to robi.

W obsadzie filmu są też Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott i Brandon Perea. Jordan Peele wyreżyserował na podstawie własnego scenariusza.