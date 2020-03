Nie czas umierać i Na noże - Daniel Craig w skeczach SNL zabawnie nawiązuje do filmów

Daniel Craig był w ubiegłą sobotę, 7 marca, był gospodarzem kultowego programu Saturday Night Live. Jak to zwykle bywa gwiazda, która prowadzi show bierze udział również w skeczach napisanych przez ekipę. Jeden z nich nawiązywał do nowego filmu o losach Agenta 007, Nie czas umierać. Craig wcielił się w nim własnie w postać James Bonda, który przybywa do kasyna, aby spotkać się ze swoim kontaktem, jednak jego misję przerywa jedna z gier. Wideo jest dostępne poniżej.

Natomiast inny skecz nawiązywał do zeszłorocznego hitu z Craigiem w roli głównej, filmu Na noże. W SNL aktor brał udział w próbie swojej postaci, detektywa Benoit Blanca i postanowił przedstawić producentom swojego niecodziennego nauczyciela południowego akcentu. Zobaczcie sami poniżej do czego to doprowadziło.

Nie czas umierać - premiera filmu w USA w listopadzie.