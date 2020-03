Nie czas umierać - premiera nowego Bonda przesunięta! Jak długo poczekają fani?

Nie czas umierać to nowy film o Bondzie, który miał wejść do kin na całym świecie w kwietniu. Wytwórnie MGM i Universal oraz producenci doszli do wniosku, że należy przesunąć datę premiery na listopad 2020. Ogłoszono to na oficjalnym koncie na Twitterze filmu.

Nie podano oficjalnych powodów przesunięcia premiery filmu aż o siedem miesięcy, ale możemy domyślać się, że jest to spowodowane lękiem przed koronawirusem, który trafia w różne zakątki świata, w tym do USA. Część widzów choćby z Wielkiej Brytanii apelowała do studia MGM i Universal, aby przesunięto datę premiery przynajmniej do lata tego roku. Ostatecznie podjęto właśnie taką decyzję, ale filmu w kinach możemy oczekiwać w listopadzie 2020.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd — James Bond (@007) March 4, 2020

W obsadzie filmu są: Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw i Jeffrey Wright oraz Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen i Rami Malek. Reżyserem filmu jest Cary Joji Fukunaga.