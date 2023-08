Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę -są recenzje nowego filmu Adama Sandlera. Czy to jego jedna z najlepszych komedii?

fot. Netflix

Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę jest komedią młodzieżową od platformy Netflix, która opowiada o dwóch przyjaciółkach - Stacy i Lydii - planujących fantastyczne bat micwy. Wszystko jednak staje pod znakiem zapytania, kiedy popularny uczeń i szkolny dramat grożą ruiną tych projektów.

To kolejny film, który jest efektem współpracy Adama Sandlera z Netflixem - wcześniej zagrał m.in. w filmie Nieoszlifowane diamenty oraz w Rzucie życia. Tym razem oglądamy go ponownie w komedii i to z całą jego rodziną. W głównej roli obok Samanthy Lorraine (Lydia) występuje jego córka Sunny Sandler (Stacy). Ponadto w filmie gra jego druga córka (Sadie Sandler) oraz żona (Jackie Sandler), która wciela się w matkę Lydii. Z kolei żonę postaci Sandlera (Bree) gra Idina Menzel. W obsadzie są również Dylan Hoffman, Sarah Sherman, Dan Bulla, Ido Mosseri, Jackie Hoffman, Zaara Kuttemperoor i Luis Guzmàn. Za reżyserię odpowiada Sammi Cohen.

Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę - recenzje filmu

Do sieci trafiają pierwsze recenzje filmu, które są bardzo entuzjastyczne i wielu krytyków jest zgodnych, że to jedna z lepszych komedii zrealizowanych przez Sandlera i Netflixa.

W recenzjach czytamy, że Sandler jest raczej postacią drugoplanową, ale występy jego córek wraz z Samanthą Lorraine są świetne i dają temu filmowi dużo humoru i ciepła. Film oceniany jest jako słodki i skierowany do młodszych widzów, którzy znajdą tutaj wiele dla siebie. Jest to jednak uniwersalna komedia, więc będą się przy niej bawić całe rodziny.

Dziennikarz Deadline chwali Sunny Sandler za naturalny talent występowania przed kamerą i niesamowite wyczucie komediowe. Krytycy odrzucają zarzuty o uprawianie nepotyzmu, ponieważ ta rodzinna atmosfera udziela się w trakcie oglądania i wszyscy z rodziny Sandler prezentują bardzo wysokie umiejętności. Mamy więc do czynienia z przyjemnym i zabawnym filmem, który jednak porusza też ważne tematy, więc widzowie spędzą przy nim dobry czas.