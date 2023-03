Nie ma czegoś takiego, jak ZA duży telewizor

fot. Samsung

W 2022 roku telewizor Neo QLED QN91B cieszył się dużym zainteresowaniem w Polsce. Najchętniej wybierano go w wydaniu z większym ekranem – według danych Samsung 49 proc. sprzedaży tego modelu to telewizory o przekątnej 65 cali i większe. To telewizor, który idealnie sprawdza się w roli domowego centrum rozrywki. Sport, filmy i gry na dużym ekranie to emocje dla całej rodziny oraz doskonałe zrównoważenie technologii i funkcji, w które wyposażono ten model telewizora oraz ceny, co wpływa na jego popularność.

W Polsce i na świecie z roku na roku rośnie popyt na większe ekrany. Potwierdzają to także ostatnie dane sprzedażowe. W 2022 roku telewizory Neo QLED QN91B o przekątnej 65” i większe stanowiły aż 49 proc. sprzedaży tej serii. Tym samym w porównaniu z 2021 rokiem nieznacznie spadło zainteresowanie mniejszymi przekątnymi, w tym modelem QN91B w rozmiarze 55”.

fot. Samsung

Wielkość ma znaczenie

Telewizor Neo QLED QN91B charakteryzuje się korzystnym stosunkiem ceny do jakości. Składa się na to kilka czynników: wysoka jakość obrazu, przestrzenny dźwięk czy zaawansowane funkcje gamingowe. Tym samym będzie uniwersalnym wyborem dla całej rodziny i odnajdzie się w wielu różnych scenariuszach.

Widzowie chętnie wybierają większe przekątne ekranu, gdyż zdają sobie sprawę, że na większym ekranie po prostu widać więcej – kolory są bardziej wyraziste, a szczegóły na ubraniach bohaterów filmowych jeszcze bardziej widoczne. W przypadku modelu QN91B zachwycający obraz pełen barw i detali to zasługa technologii Quantum Mini LED. Zapewnia ona precyzyjne sterowanie podświetleniem z wykorzystaniem 14-bitowej skali luminacji[1]. W praktyce oznacza to, że technologia ta pozwala dostrzegać wyraziste szczegóły zarówno w ciemnych, jak i jasnych scenach.

O maksymalizację wrażeń dba Procesor AI Neo Quantum 4K. Poprawia oglądane materiały w czasie rzeczywistym – w oparciu o technologię głębokiego uczenia się – zapewniając rozdzielczość jak najbardziej zbliżoną do 4K. Dzięki temu widzowie mogą liczyć na optymalne wrażenia niezależnie od jakości wideo.

Uzupełnieniem wrażeń wizualnych jest spektakularny dźwięk przestrzenny. Niezapomnianych doświadczeń kinowych dostarczy technologia Dolby Atmos®[2] w połączeniu z wielokanałowymi wbudowanymi głośnikami. Z kolei z Dźwiękiem Podążającym za Obiektem+ można usłyszeć, jak dźwięk precyzyjnie porusza się na ekranie za przemieszczającym się obiektem: za lecącym samolotem czy pościgiem samochodowym.

fot. Samsung

Dynamika, płynność i kontrola

Telewizory Neo QLED oferują także szereg udogodnień dla graczy. Miłośnicy wirtualnych rozgrywek docenią Zaawansowane Funkcje dla Graczy+, które pozwolą bez reszty wciągnąć się w rozrywkę i zapomnieć o technicznych przeszkodach. Funkcja FreeSync Premium Pro odpowiada za zwiększoną płynność animacji, a także redukcję ścinania klatek. Z kolei Automatyczny Tryb Gry zapewnia natychmiastową reakcję na każdy ruch, pozwalając na większą kontrolę bez opóźnień. Nie zabrakło tu także ulepszonego Panelu Gracza 2.0, który poprzez podręczne menu ułatwia kontrolę nad ustawieniami ekranu, bezprzewodowymi słuchawkami i innymi parametrami.

Model QN91B jest dostępny także w mniejszych rozmiarach ekranu: 43” oraz 50”, dzięki czemu idealnie sprawdzi się także w niewielkich przestrzeniach. Zastosowano tu m.in. Zaawansowany Upłynniacz Ruchu Pro[3], który pozwoli doświadczać niezwykle ostrego obrazu o niespotykanej dotąd płynności i przeżywać każdą rozgrywkę jeszcze bardziej. Oznacza to, że obraz odświeżany jest 144 razy na sekundę, więc wydarzenia na ekranie można obserwować w czasie rzeczywistym, zachowując przy tym imponującą rozdzielczość 4K.

Do niedawna jeszcze szeroka gałąź rozrywki, jaką jest gaming, była zarezerwowana wyłącznie dla posiadaczy konsol lub komputerów. Teraz, za sprawą gier dostępnych w chmurze, stała się zdecydowanie bardziej przystępna. Aplikacja Xbox na telewizory Samsung Smart TV, w tym modele Neo QLED, umożliwia korzystanie z setek gier z biblioteki Xbox Game Pass. Wystarczy dostęp do Internetu, wykupiony abonament Xbox Game Pass Ultimate oraz kompatybilny kontroler od Xbox czy PlayStation lub inne, wykorzystujące Bluetooth.

Warto także pamiętać, że model QN91B w każdej chwili może stać się naszym domowym centrum rozrywki. Dzięki wygodnemu i intuicyjnemu systemowi Smart Hub, w jednym miejscu mamy dostęp do najpopularniejszych platform VOD, takich jak Netflix, HBO Max czy Disney+.

fot. Samsung

[1] Modele 43”i 50″ z serii QN91B posiadają 12-bitową skalę luminancji.

[2] Wymagane źródło dźwięku w formacie Dolby Atmos.

[3] Modele 55”-85” posiadają Zaawansowany Upłynniacz Ruchu+.