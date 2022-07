Nie martw się, kochanie - nowy zwiastun filmu. Harry Styler i Florence Pugh w mrocznym thrillerze

fot. Warner Bros

Nie martw się, kochanie to nadchodzący thriller, którego reżyserką jest Olivia Wilde. Obraz był promowany w czasie trwającego San Diego Comic-Conu 2022. Na wydarzeniu zaprezentowano nowy zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Alice i Jack Chambersowie to młode, szczęśliwe małżeństwo mieszkające w latach 50. XX wieku w pozornie idealnym, firmowym mieście Victory, które zostało stworzone i opłacone przez tajemniczą spółkę, dla której pracuje Jack. Ciekawość dotycząca tajnego projektu, na którym pracuje mąż, zaczyna pochłaniać Alice, co prowadzi do pęknięć w ich utopijnym życiu, gdy śledztwo Alice zaczyna wpływać na całą społeczność miasteczka.

Nie martw się, kochanie - zwiastun

Don't Worry, Darling - 23.9.2022

W obsadzie produkcji znajdują się Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Gemma Chan, KiKi Layne, Nick Kroll, Chris Pine. Za scenariusz odpowiada Katie Silberman.

Nie martw się, kochanie - premiera filmu w USA 23 września.