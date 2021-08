Nie oddychaj 2 - nowy, brutalny zwiastun filmu. Niewidomy weteran kontra napastnicy

fot. materiały prasowe

Nie oddychaj 2 to sequel popularnego thrillera z 2016 roku. Premiera produkcji zbliża się wielkimi krokami i kampania promocyjna znajduje się na ostatniej prostej. W sieci zadebiutował nowy, przeznaczony dla dorosłych widzów zwiastun filmu, który przedstawia głównego bohatera (chociaż raczej w tym wypadku antybohatera). Pokazuje on w materiale wymyślne sposoby na uśmiercenie przeciwnika. Wideo jest dostępne poniżej.

Fabuła sequela odwraca role w porównaniu do pierwszej części. Tym razem Norman Nordstrom aka Blind Man musi dostać się do kryjówki swoich przeciwników, którzy porwali jego przybraną córkę. W oryginale to włamywacze dostali się do domu ślepca i musieli się z nim zmierzyć.

Gwiazdą projektu jest Stephen Lang. Reżyserem produkcji jest Rodo Sayagues, który również napisał scenariusz thrillera wraz z twórcą pierwszej części, Fede Alvarezem.

Nie oddychaj 2 - premiera filmu w polskich kinach 13 sierpnia.