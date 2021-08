Pitbull - Patryk Vega wraca do serii. Pierwszy zwiastun nowego filmu

zrzut ekranu

Patryk Vega w 2005 roku zadebiutował w pełnym metrażu reżyserując film PitBull. Produkcja okazała się dużym sukcesem, a później twórca stanął za sterami serialu o tym samym tytule. Po latach Vega powrócił do marki i zaproponował widzom dwie kolejne części:Pitbull. Nowe porządki i Pitbull. Niebezpieczne kobiety z 2016 roku. Chwilowo Vega stracił prawa do tytułu i nową odsłonę zaproponował Władysław Pasikowski pt.: Pitbull. Ostatni pies z wracającym do roli Despera Marcinem Dorocińskim.

Potwierdziły się jednak informacje o odzyskaniu przez Vegę praw do marki. Dowodem jest zamieszczony na profilu reżysera na Facebooku pierwszy zwiastun nowego Pitbulla. Film już 11 listopada pojawi się w kinach. Zobaczcie:

W obsadzie nowego filmu pojawią się między innymi Andrzej Grabowski, Przemysław Bluszcz oraz Tomasz Dedek. Przypomnijmy, że wcześniej, czyli 10 września do kin trafi inny film Vegi zatytułowany Small World o handlu dziećmi. W głównej roli Piotr Adamczyk.