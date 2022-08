Nie! - film odwołuje się do mitu o Perseuszu. Nowe wideo zza kulis

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Nie! to nowy film w reżyserii laureata Oscara Jordana Peele'a. Mimo że produkcja łączy w sobie horror i science fiction, to znajdziemy również w niej nawiązanie do mitologii greckiej, a konkretnie do mitu o Perseuszu i jego potyczki z Meduzą, która swoim wzrokiem zmieniała ludzi w kamień. W produkcji znajdziemy bowiem sekwencję, w której główni bohaterowie nie patrzą na kosmiczną istotę, aby ta ich nie zaatakowała. Dla przypomnienia Perseusz użył takiej samej taktyki w walce z Meduzą, aby nie zostać zamienionym w kamień.

Nie! - strona internetowa

W ramach promocji filmu w sieci pojawiła się viralowa strona internetowa Jupitersclaim.com nawiązująca do parku rozrywki z produkcji. Link do niej znajdziecie poniżej.

https://twitter.com/JordanPeele/status/1542984015363203072

Nie! - wideo zza kulis

W obsadzie znajdują się Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott i Brandon Perea. Peele nie tylko wyreżyserował, ale również napisał scenariusz filmu.

Nie! - premiera filmu w polskich kinach 12 sierpnia 2022 roku.