Jak donoszą media, Benji Gregory został znaleziony martwy w samochodzie, który stał na parkingu. Miało to miejsce 13 czerwca 2024 roku, ale dopiero dziś dziennikarze dotarli do sprawy. Rebecca Hertzberg-Pfaffinger, siostra Gregory'ego, powiedziała New York Times, że z aktorem w aucie był jego pies opiekun, który także zmarł. Rodzina sądzi, że Gregory zasnął w aucie i zmarł z powodu udaru cieplnego. Oficjalna przyczyna śmierci jeszcze jednak nie jest znana.

Siostra Gregory'ego powiedziała w rozmowie z TMZ, że jej brat cierpiał na depresje oraz zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Do tego miał zaburzenia snu, które sprawiały, że nie spał przez kilka dni.

Benji Gregory z ALFa

Aktor na zawsze zostanie zapamiętany z kultowego sitcomu ALF, w którym grał Briana Tannera w ponad 100 odcinkach. Emitowany on był w Ameryce Północnej latach 1986-1990. Serial opowiadał o tym, jak w garażu Tannerów rozbił się tytułowy kosmita. Obecny właściciel praw Shout! Studios opublikował na YouTube w całości pierwszy odcinek.

Kariera Benjiego Gregory'ego nie rozwinęła się poza ALFem. Były to gościnne role w serialach jak Drużyna A, T.J. Hooker, Amazing Stories, Murphy Brown czy Strefa mroku. Ostatnią rolę zagrał w 1993 roku, ale branże rozrywkową w całości, bo grał jeszcze w reklamach, porzucił dopiero w 2003 roku, gdy zaciągnął się do marynarki Stanów Zjednoczonych. Z uwagi na zdiagnozowane problemy ze zdrowiem zakończono jego karierę w 2005 roku.