Nie żyje Jessica Walter, gwiazda Archera i Bogatych bankrutów

Jessica Walter, wielokrotnie nagradzana aktorka, której kariera trwała sześć dekad, zmarła we śnie w domu w Nowym Jorku. Aktorka w czasie swojej bogatej w role kariery miała okazję zagrać między innymi w Zagraj dla mnie Misty z 1971 roku, która była reżyserskim debiutem Clinta Eastwooda. Za tę kreację otrzymała nominację do Złotego Globu. Była to jej druga nominacja do tej nagrody po tej z 1967 roku za przełomową kreację w Grand Prix.



Walter była drugim krajowym wiceprezesem Screen Actors Guild (Gildii Aktorów) i przez ponad dekadę była wybieranym członkiem Rady Dyrektorów SAG.

Aktorka była obecnie znana ze swoich dwóch kreacji. Pierwsza z nich to Lucille Bluth w serialu Bogaci bankruci. Walter została za swoją kreację nominowana do nagrody Emmy w 2005 roku. Druga to dubbingowa rola Malory Archer w popularnym serialu animowanym dla dorosłych Archer. Warto zaznaczyć, że aktorkę usłyszymy w nadchodzącym, 12. sezonie produkcji, ponieważ zdążyła nagrać swoje kwestie przed śmiercią.