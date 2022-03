Zbiór opowiadań Mariany Enriquez w przyszłym tygodniu

Wydawnictwo Echa zapowiedziały na 23 marca premierę książki Mariany Enriquez pt. Niebezpieczeństwa palenia w łóżku. Wcześniej ta oficyna wydała powieść grozy tej autorki pt. Nasza część nocy.

Niebezpieczeństwa palenia w łóżku to tom zawierający dwa zbiory opowiadań Mariany Enriquez. W swych tekstach autorka wykorzystuje elementy grozy, łącząc je z realizmem i argentyńską specyfiką.

Oto okładka i opis książki Niebezpieczeństwa palenia w łóżku:

Niebezpieczeństwa palenia w łóżku to pierwszy tom opowiadań Mariany Enriquez, który w oryginale ukazał się już w 2009 roku. W zawartych w nim historiach widać elementy, które uczyniły z autorki jeden z najbardziej charakterystycznych głosów literatury argentyńskiej: fascynujące postacie z różnych światów, śmiałe społeczne diagnozy i mieszaninę horroru z miejskim realizmem.

Budzące dreszcze grozy opowieści to jednak tylko jedno oblicze skondensowanej prozy Argentynki. Strach to zaledwie pretekst do zbadania takich kwestii jak poczucie winy, patriarchat czy historia Argentyny. Horror jest tu próbą opisu codziennej obcości i odchyleń od normy.

W 2021 roku opowiadania znalazły się w ścisłym finale Międzynarodowej Nagrody Bookera.

Oprócz zupełnie nowych opowiadań polskie wydanie zawierać będzie również historie z tomu To, co utraciłyśmy w ogniu wydanego przez Wydawnictwo Czarna Owca w 2017 roku.