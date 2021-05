Niebezpieczni dżentelmeni - zdjęcia z filmu. Witkacy, Piłsudski, Conrad i kryminalna zagadka

fot. Łukasz Bąk

Niebezpieczni dżentelmeni to komediowy kryminał, w którym jako główni bohaterowie pojawiają się polskie artystyczne i naukowe osobowości znane z kart książek do historii i dzieł literackich. W tym wypadku jednak zostają wciągnięci w zagadkową sprawę, w której równie ważne jak to „kto zabił?", jest pytanie „kogo zabito?". Zadebiutowały pierwsze zdjęcia z filmu. Możecie je obejrzeć poniżej.

Tadeusz Boy-Żeleński, Witkacy, Joseph Conrad i Bronisław Malinowski, cztery znakomitości zakopiańskiej bohemy budzą się po mocno zakrapianej, całonocnej imprezie. Głowy pękają im od kaca, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie poprawiają znalezione na podłodze zwłoki nieznanego mężczyzny. Dodatkowo do drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, a to dopiero początek kłopotów. Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym bohaterowie muszą uwolnić się nie tylko od podejrzeń, ale także od równie niebezpiecznych środowiskowych plotek i jak najszybciej wyjaśnić zagadkę tajemniczej śmierci. Wkrótce za sprawą tych błyskotliwych i uwielbiających ryzyko dżentelmenów tętniące kulturalnym życiem Zakopane stanie się tłem wielkiej intrygi, w którą zamieszani będą gangsterzy, artyści i politycy, w tym Zofia Nałkowska czy Józef Piłsudski. Na drodze bohaterów stanie również Lenin we własnej osobie, który akurat zawitał do Poronina...

Niebezpieczni dżentelmeni

W głównych rolach występują Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Andrzej Seweryn oraz Wojciech Mecwaldowski. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Maciej Kawalski.

Zdjęcia do filmu potrwają do końca czerwca 2021. Premiera zaplanowana jest na drugą połowę 2022 roku. Dystrybutorem jest Kino Świat.