W jak morderstwo - zwiastun polskiej komedii. Kryminały Agaty Christie na opak

Reżyserem W jak morderstwo jest Piotr Mularuk (Yuma). Film ma być połączeniem kryminału spod znaku Agaty Christie i komedii obyczajowej. Opis fabuły prezentuje się następująco:

Magda, która dawno porzuciła karierę na rzecz rodziny, mieszka w podwarszawskiej Podkowie Leśnej, Mieście-Ogrodzie. Pewnego wieczoru przypadkowo odkrywa w parku ciało zamordowanej kobiety. Denatka ma na szyi wisiorek w kształcie litery „W” - identyczny, jak ten należący do jej dawno zaginionej przyjaciółki, Weroniki. W tle morderstwa przewijają się znane nazwiska biznesmena i kandydata na senatora. Oficjalne śledztwo prowadzi komisarz Jacek Sikora, dawny przyjaciel Magdy, kiedyś w niej zakochany. Ponieważ do tej pory jego największym wyzwaniem byli złodzieje rowerów, trup w parku zdecydowanie go przerasta. Magda, nałogowa czytelniczka kryminałów, rozpoczyna własne dochodzenie. Na tropie mordercy i rozwikłania zagadki ich ścieżki przetną się wielokrotnie. Na horyzoncie pojawi się również przystojny lekarz weterynarii, z własnymi planami wobec zaniedbywanej przez męża Magdy, a sprawa tajemniczej śmierci wyciągnie na światło dzienne niejeden niewygodny sekret mieszkańców uroczego miasteczka.

W rolach głównych występują Anna Smołowik i Paweł Domagała. Partnerują im Przemyslaw Stippa, Jacek Knap, Olga Sarzynska, Rafal Królikowski, Dorota Segda, Szymon Bobrowski i Piotr Adamczyk. W pozostałych rolach: Emma Giegżno, Sandra Herbich, Przemysław Bluszcz i Jowita Budnik.

Premiera 18 czerwca w kinach.