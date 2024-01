Nielat: premiera mocnego kryminału Piotra Kościelnego

Czarna Owca

Piotr Kościelny jest autorem kilkunasty książek, między innymi Układu, Szymka czy Zaginionej. Właśnie ukazała się jego najnowsza powieść, czyli Nielat.

Nielat to mroczny, mocny kryminał opowiadający o dwóch zbrodniach popełnionych w latach 90. ubiegłego wieku. Śmierć znanego aktora i nastolatka nie wydają się powiązane, ale wraz z rozwojem śledztwa prowadzący śledztwo komisarz natrafia na coraz więcej zagadek i jest zmuszony do podjęcia trudnych decyzji.

Nielat ukazał się nakładem wydawnictwa Czarna Owca. Powieść liczy 424 strony.

Nielat - opis i okładka książki

Kolejna znakomita powieść Piotra Kościelnego, która pozostanie z wami jeszcze długo po lekturze.

Wrocław, lata dziewięćdziesiąte. Szara rzeczywistość i bieda. Nastoletni Michał musi poświęcić wiele, by przetrwać w otaczającym go świecie.

Policjanci z wydziału zabójstw komendy miejskiej we Wrocławiu prowadzą sprawę zabójstwa znanego aktora. Mężczyzna został znaleziony w melinie w centrum miasta. Komisarz Nawrocki zwany „Chartem” nie ma pojęcia, że będzie to najtrudniejsze śledztwo w jego dotychczasowej karierze. Równocześnie wydział prowadzi śledztwo w sprawie znalezionych zwęglonych zwłok nastolatka.

Co łączy te dwie sprawy? Jaką tajemnicę zabrał do grobu aktor? Co sprawiło, że Michał musiał podjąć najtrudniejszą w życiu decyzję?



Piotr Kościelny - o autorze

Pisarz, prywatny detektyw, specjalista ds. bezpieczeństwa i windykacji terenowej urodzony w 1978 roku. Instruktor samoobrony. Prowadzi biuro detektywistyczne na terenie Wrocławia i Głogowa. Autor powieści z pogranicza kryminału, thrillera i sensacji, ceniony przez czytelników za mocne pióro i realizm. Miłośnik zwierząt, posiada trzy koty i psa rasy bokser.