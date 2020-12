Nieobecni - zdjęcia z 1 odcinka serialu Player.pl. Co się wydarzy?

fot. Piotr Litwic/TVN

We wtorek 29 grudnia na platformie Player odbędzie się premiera nowej oryginalnej produkcji. Nieobecni to poruszająca historia Mili (Justyna Wasilewska), która przyjeżdża do domu na Święta i odkrywa, że jej bliscy zniknęli. Jeśli wierzyć zapewnieniom twórców to serial został inspirowany przypadkami głośnych zaginięć w Polsce. Produkcja łączy w sobie obyczaj z intrygującym wątkiem śledczym.

Główną bohaterką "Nieobecnych" jest Mila Gajda - znana oraz ceniona artystka i performerka. Po długiej nieobecności dziewczyna przyjeżdża do rodzinnego Kasprowa na święta Bożego Narodzenia. To tutaj, w małym miasteczku mieszkają jej najbliżsi – Marcin, Dorota i Olek Gajdowie. Kiedy Mila dociera do domu, zastaje okruszki na talerzach, zimną herbatę w kubkach, karpia pływającego w wannie i rozpoczęte przygotowania do świąt. Brakuje jednak najważniejszego – rodziców i brata! Godziny mijają, a bliscy nie wracają i nie dają znaku życia. Kobieta rozpoczyna dramatyczne poszukiwania, nieustannie zadając sobie pytanie: „Gdzie oni są?!” Jak to możliwe, że w małej miejscowości, w której wszyscy wszystko o sobie wiedzą, nikt nic nie widział i nic nie słyszał? W tym trudnym momencie Mila poznaje Filipa Zacharę, ekscentrycznego – mającego zespół Aspergera, a przy tym niezwykle bystrego – podkomisarza z Centrum Osób Zaginionych. Już pierwsze spotkanie Mili i Filipa doprowadza do starcia dwóch bardzo silnych, ale równie skrajnych osobowości, które są jak ogień i woda! Wspólnie szukając jakichkolwiek wskazówek dotyczących tajemniczego zniknięcia, zaczną odkrywać tajemnice rodziny Gajdów. Kiedy kolejne sekrety wypłyną na powierzchnię, Mila będzie musiała zmierzyć się z odpowiedzią na pytanie: „Na ile znamy tych, których kochamy?”.

Na ekranie widzowie zobaczą m.in.: Justynę Wasilewską, Piotra Głowackiego, Danutę Stenkę, Annę Dymną, Izabelę Kunę, Grzegorza Damięckiego, Zbigniewa Stryja, Tomasza Włosoka i Łukasza Garlickiego .

Pomysłodawczynią i scenarzystką wiodącą serialu jest Katarzyna Śliwińska-Kłosowicz, a scenariusz powstawał we współpracy z Daną Łukasińską, Karoliną Szymczyk-Majchrzak i Adamem Cioczkiem. Reżyserem serialu jest, nominowany w 2010 r. do Oscara, Bartosz Konopka, a autorem zdjęć Paweł Dyllus. Za scenografię odpowiada Magda Widelska-Władyka, za kostiumy Marta Ostrowicz, zaś za charakteryzację Malwina Musialska. Kierowniczką produkcji jest Dagmara Bończyk, a producentką Katarzyna Czarnecka.