Święta inaczej - zwiastun. Polska świąteczna komedia w stylu Listów do M.

Święta inaczej to nowa polska komedia romantyczna w świątecznym klimacie. Za kamerą stoi Patrick Yoka, który pracował przy serii Listy do M. W głównych rolach gwiazdy młodego pokolenia Wiktoria Gąsiewska oraz Adam Zdrójkowski.

Święta inaczej - zwiastun

Święta inaczej - o czym jest film?

Ewa (w tej roli Daria Widawska), jak co roku do świąt Bożego Narodzenia przygotowuje się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, ale tym razem nic nie pójdzie po jej myśli. Świat Ewy legnie w gruzach, gdy kobieta przypadkowo dowie się, że mąż ją zdradza, córka oszukuje, a syn trzyma stronę ojca. Nic tylko wsiąść do pociągu w nieznane i po raz pierwszy w życiu zrobić coś spontanicznie. Jej córka wyrusza na poszukiwanie matki.

W obsadzie zobaczymy także Darię Widawską, Karola Dziubę, Agnieszkę Mandat, Wiktorię Kruszczyńską, Oskara Wojciechowskiego i Antoniego Sałaja.

Tak o projekcie mówi reżyser:

– Zależało mi na tym, by nie opowiadać historii świątecznej tak, jak byliśmy do tej pory przyzwyczajeni. By była ona nową i ciekawą propozycją dla widzów. Czymś świeżym i zaskakującym – ujawnia reżyser i dodaje: – W Świętach inaczej nasi bohaterowie są prawdziwi i bliżej życia. A świat, w którym żyją, nie jest taki różowy, wydumany i pełen lukru.

Święta inaczej - premiera w kinach 25 listopada 2022 roku.