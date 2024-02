Niepokalana – pierwszy klip horroru z Sydney Sweeney. Uważajcie komu wyznajecie własne grzechy

Fot. Neon

Niepokalana to nadchodzący horror psychologiczny, w którym Sydney Sweeney wciela się w zakonnicę w ciąży. Zamknięta w złowieszczym klasztorze, próbuje odnaleźć wiarę. Bohaterce pomoże jeden z księży, który na poniższym klipie, wysłuchuje w konfesjonale jej grzechów. Cecilia przyznaje, że nie bragnie niczego innego, poza służeniem Chrystusowi. Sprawy jednak przybierają przerażający obrót, gdy ksiądz przestaje na nią reagować.

Niepokalana – klip

Niepokalana – fabuła, obsada, data premiery

Historia opowiada o Cecilli, która wyrusza w podróż do odległego klasztoru we włoskiej wsi. Ciepłe powitanie dziewczyny szybko przemienia się w koszmar, gdy zdaje sobie sprawę, że jej nowy dom kryje złowieszczą tajemnicę i niewypowiedziane okropności. Cecille w tajemniczy sposób zachodzi w ciążę, co jedni nazywają cudem, a inni boją się tego, co może rosnąć w jej brzuchu.

Reżyserem filmu jest Michael Mohan. Oprócz Sydney Sweeney w obsadzie znaleźli się Álvaro Morte, Benedetta Porcaroli, Dora Romano, Giorgio Colangeli i Simona Tabasco.

Niepokalana - film zadebiutuje w kinach już 22 marca 2024 roku.