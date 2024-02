Nieśmiertelny – Henry Cavill jest fanem serii. Aktor chwali scenariusz i obiecuje, że film spodoba się widzom

fot. Netflix

Highlander doczeka się nowej wersji, w której główną gwiazdą będzie Henry Cavill. Za projekt odpowiada Chad Stahelski, twórca Johna Wicka, który obecnie skupia się na pracach nad tym filmem. Aktor miał okazję wziąć udział w nowym odcinku podcastu Happy Sad Confused, gdzie opowiedział o swoich wrażeniach z uczestnictwa w tej produkcji.

Nieśmiertelny - Henry Cavill chwali projekt Chada Stahelskiego

Cavill na wstępie przyznał, że jest fanem serii Nieśmiertelny i niedawno miał okazję obejrzeć wszystkie filmy, a nawet serial:

Jestem fanem Nieśmiertelnego, to świetne, rozrywkowe filmy. Oczywiście oglądałem je, gdy byłem znacznie młodszy i dopiero niedawno obejrzałem je ponownie, włącznie z serialem telewizyjnym. Naprawdę podobała mi się fabuła, to poczucie tragicznego wojownika mającego więcej historii do opowiedzenia niż fajnego faceta z mieczem, robiącego różne rzeczy, a to sięga jeszcze głębiej.

Aktor dodał, że będzie to niezwykła produkcja, która powinna spodobać się widzom:

To, co zrobili do tej pory i co my robimy z rozwojem scenariusza, jest niezwykłe. Myślę, że ludzie będą naprawdę, naprawdę zadowoleni, Duży rozmach jest ważny, ale trzeba zachować ostrożność, a potem trzeba pomyśleć: „Czy wszystko jest w porządku?”, ale jeśli zrobisz to z dużym rozmachem, ludzie to pokochają lub znienawidzą.

Seria rozpoczęła się Nieśmiertelnym z 1986 roku z Christopherem Lambertem w tytułowej roli. Następnie powstały cztery kontynuacje, a także dwa seriale i animowane oraz komiksowe adaptacje. Nowy film będzie restartem marki.

Prace na planie Nieśmiertelnego mają rozpocząć się w tym roku. Data premiery nie jest jeszcze znana.