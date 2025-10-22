Niespodziewane hity Netflixa: Rekruci oraz polski film wiceliderami oglądalności!

fot. Netflix

Reklama

Serial Rekruci, oparty na wspomnieniach Grega Cope’a White’a, podwoił oglądalność w drugim tygodniu i zdobył 9,4 mln wyświetleń, zajmując drugie miejsce na liście najpopularniejszych anglojęzycznych seriali Netflixa. Tuż przed nim uplasował się serial Ryana Murphy’ego Potwór: Historia Eda Geina, którego oglądalność w tym tygodniu spadła do 9,5 mln wyświetleń.

Kim był Ed Gein? To kolejny ‘potwór’, którego przedstawił Netflix

Rekruci - niespodzianką Netflixa

Sukces serialu Rekruci był zaskoczeniem - to skromna produkcja o nastolatku-geju, który w 1990 r. wstępuje do Korpusu Piechoty Morskiej USA, by uciec z trudnego domu, lecz musi ukrywać swoją orientację w środowisku, gdzie bycie otwarcie gejem było nielegalne. Dodatkową reklamę zapewnił produkcji komentarz Pentagonu, który określił go jako „woke’owe śmieci” – co paradoksalnie zwiększyło zainteresowanie widzów.

Tymczasem Potwór: Historia Eda Geina zanotował spadek oglądalności o 54%, a trzeci sezon Dyplomatki wystartował wolniej niż poprzedni (4,8 mln vs 5,6 mln wyświetleń w analogicznym okresie). Mimo to seria zwykle utrzymuje stabilną widownię przez dłuższy czas. Pierwszą piątkę zamykają produkcje Victoria Beckham (3,8 mln) i Wayward (3,2 mln).

Druga Furioza hitem

Polski tytuł zajął drugie miejsce w globalnym zestawieniu filmów nieanglojęzycznych, osiągając wynik 7,1 mln wyświetleń. To duży sukces dla rodzimej produkcji.

W kategorii filmów zdominowała Kobieta z kabiny dziesiątej z imponującym 30,1 mln wyświetleń, a nowy dokument Idealna sąsiadka zdobył już 16,7 mln.