placeholder
Reklama
placeholder

Niespodziewane hity Netflixa: Rekruci oraz polski film wiceliderami oglądalności!

W zeszłotygodniowym zestawieniu najbardziej oglądanych anglojęzycznych produkcji doszło do małych niespodzianek. Potwór: Historia Eda Geina​ traci zainteresowanie, a na czele pojawił się nowy czarny koń. O czym są Rekruci?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  netflix 
potwór: historia eda geina rekruci
Rekruci fot. Netflix
Reklama

Serial Rekruci, oparty na wspomnieniach Grega Cope’a White’a, podwoił oglądalność w drugim tygodniu i zdobył 9,4 mln wyświetleń, zajmując drugie miejsce na liście najpopularniejszych anglojęzycznych seriali Netflixa. Tuż przed nim uplasował się serial Ryana Murphy’ego Potwór: Historia Eda Geina, którego oglądalność w tym tygodniu spadła do 9,5 mln wyświetleń.

Kim był Ed Gein? To kolejny ‘potwór’, którego przedstawił Netflix

Rekruci - niespodzianką Netflixa

Sukces serialu Rekruci był zaskoczeniem - to skromna produkcja o nastolatku-geju, który w 1990 r. wstępuje do Korpusu Piechoty Morskiej USA, by uciec z trudnego domu, lecz musi ukrywać swoją orientację w środowisku, gdzie bycie otwarcie gejem było nielegalne. Dodatkową reklamę zapewnił produkcji komentarz Pentagonu, który określił go jako „woke’owe śmieci” – co paradoksalnie zwiększyło zainteresowanie widzów.

Tymczasem Potwór: Historia Eda Geina zanotował spadek oglądalności o 54%, a trzeci sezon Dyplomatki wystartował wolniej niż poprzedni (4,8 mln vs 5,6 mln wyświetleń w analogicznym okresie). Mimo to seria zwykle utrzymuje stabilną widownię przez dłuższy czas. Pierwszą piątkę zamykają produkcje Victoria Beckham (3,8 mln) i Wayward (3,2 mln).

Druga Furioza hitem

Polski tytuł zajął drugie miejsce w globalnym zestawieniu filmów nieanglojęzycznych, osiągając wynik 7,1 mln wyświetleń. To duży sukces dla rodzimej produkcji.

W kategorii filmów zdominowała Kobieta z kabiny dziesiątej z imponującym 30,1 mln wyświetleń, a nowy dokument Idealna sąsiadka zdobył już 16,7 mln. 

Źródło: deadline.com

Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  netflix 
potwór: historia eda geina rekruci
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,0

2025
Rekruci
Oglądaj TERAZ Rekruci Komedia
Powiązane filmy

5,9

2025
Kobieta z kabiny dziesiątej
Oglądaj TERAZ Kobieta z kabiny dziesiątej Horror

Najnowsze

1 13 dni do wakacji
-

13 dni do wakacji - polski horror online. Gdzie obejrzeć w streamingu?

2 Frankenstein
-

Frankenstein - nowy klip. Tak wygląda klasyk literatury grozy w wersji Netflixa

3 Marvel
-

Marvel 2026 - wszystkie filmy, seriale i gry. Nie tylko na Avengers: Doomsday warto czekać

4 Perswazje
-

Dakota Johnson zadebiutuje jako reżyserka. Jessica Alba w obsadzie A Tree Is Blue?

5 Obcy
-

Barbara Gips nie żyje. Wymyślone przez nią słowa do dziś powtarzacie wszyscy

6 Kadr z filmu K-popowe łowczynie demonów
-

Netflix nie idzie do kina! Nawet sukces K-popowych łowczyń demonów tego nie zmieni

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e02

Agenci NCIS

s2025e204

Moda na sukces

s27e04

Wielkie projekty

s04e06

s09e12

Miłość jest ślepa

s05e05

Kulawe konie

s02e08

Pokolenie V

s38e203

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jeff Goldblum
Jeff Goldblum

ur. 1952, kończy 73 lat

Christopher Lloyd
Christopher Lloyd

ur. 1938, kończy 87 lat

Bob Odenkirk
Bob Odenkirk

ur. 1962, kończy 63 lat

Malgorzata Ostrowska-Królikowska
Malgorzata Ostrowska-Królikowska

ur. 1964, kończy 61 lat

Saffron Burrows
Saffron Burrows

ur. 1972, kończy 53 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV