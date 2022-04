Niezniszczalni 4 - pierwszy plakat filmu z CinemaCon trafił do sieci

materiał prasowy

25 kwietnia w Las Vegas rozpoczął się Cinema Con, wielkie wydarzenie branżowe, na którym swoje panele będą mieć największe hollywoodzkie studia. Na nich zostaną zaprezentowane pierwsze materiały z nadchodzących filmów. Jednym z nich jest Niezniszczalni 4, kolejna część popularnej serii akcyjniaków. Na wydarzeniu pojawił się pierwszy plakat promujący widowisko. Możecie go sprawdzić poniżej. Co ciekawe sloganem zapowiadającym produkcję jest "They'll die when they're dead", czyli w wolnym tłumaczeniu "Umrą, kiedy będą martwi".

Plakat wyjawia również główną obsadę produkcji, w której znajdują się Jason Statham, Curtis "50 Cent" Jackson, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Iko Uwais, Randy Couture, Jacob Scipio, Levy Tran, Andy Garcia i oczywiście Sylvester Stallone.

Niezniszczalni 4 - plakat

https://twitter.com/OneTakeNews/status/1518427278488657921

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że ma to być ostatni występ Stallone'a w serii, a dowództwo tytułowej grupy najemników w kolejnych częściach ma przejąć bohater grany przez Jasona Stathama.