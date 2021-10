Niezniszczalni 4 - ruszyły prace. Pierwsze zdjęcia - Megan Fox pokazuje kostium

fot. Instagram Megax Fox

Gwiazdy serii Niezniszczalni powróciły do swoich ról i już pracują na planie. Czy to jednak są Niezniszczalni 4? W tym aspekcie jest spora niejasność. Według najnowszych informacji The Hollywood Reporter film ma oficjalnie nosić miano czwartej części, ale większe skupienie będzie na postaci Jasona Stathama. Pierwotnie mówiono, że może to być spin-off. Jednakże jeszcze we wrześniu 2021 roku dochodziły do nas doniesienia, że scenariusz prawidłowej czwartej części jest wciąż pisany i zajmuje się tym ktoś inny, niż przy tym projekcie.

Fotkami z planu podzieliła się również Megan Fox. Nie wiemy, kogo gra, ale wiele wskazuje na to, że może należeć do grupy najemników.

View this post on Instagram Post udostępniony przez Jason Statham (@jasonstatham)

Megan Fox

Szczegóły fabuły nie są znane. Scott Waugh (Need for Speed) stoi za kamerą. Spenser Cohen, Max Adams i John Joseph Connolly są autorami scenariusz. W obsadzie są Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture, 50 Cent, Megan Fox, Andy Garcia i Tony Jaa.

Niezniszczalni 4 - premiera w 2022 roku.