Niezniszczalni - powstanie kobiecy spin-off filmowego cyklu?

fot. Monolith

The ExpendaBelles to film akcji, który miał stanowić spin-off serii Niezniszczalni, popularnego cyklu akcyjniaków. No właśnie, miał, ponieważ najprawdopodobniej nigdy nie powstanie. W rozmowie z The Hollywood Reporter producent, Jeffrey Greenstein, potwierdził, że plany nakręcenia projektu zostały wstrzymane. Podał również powód takiego stanu rzeczy. Zasadniczo sprowadza się to do nowego podejścia polegającego na umieszczeniu większej liczby kobiet w głównej serii, ponieważ uważał, że nie ma wystarczającego powodu, aby celowo rozdzielać płcie.

Dla przypomnienia w 2014 roku pojawiła się informacja o tym, że Robert Luketic ma nakręcić produkcję. Plotki mówiły o tym, że w obsadzie znajdą się takie gwiazdy jak Meryl Streep, Cameron Diaz czy Milla Jovovich.

Milla Jovovich

The ExpendaBelles - o czym film?

Film miał opowiadać o oddziale świetnie wyszkolonych najemniczek. Pod przykrywką ekskluzywnych call-girls muszą dostać się do kryjówki pewnego dyktatora, który przetrzymuje u siebie naukowca zajmującego się bombami nuklearnymi. Bohaterki mają odbić mężczyznę.