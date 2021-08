Niezniszczalni - powstanie spin-off o postaci Jasona Stathama

fot. materiały prasowe

Fanów serii Niezniszczalni zapewne zadowoli informacja, że najprawdopodobniej powstanie, a przynajmniej jest w planach kolejny film z cyklu. Bohaterem produkcji ma być Lee Christmas, postać, którą w poprzednich produkcjach grał Jason Statham. Tak przynajmniej zasugerował inny gwiazdor serii, Sylvester Stallone, w postach na swoim Instagramie.

O nowym filmie z cyklu Niezniszczalni mówi się co najmniej od 2014 roku, kiedy Pierce Brosnan ujawnił, że zwrócono się do niego o pojawienie się w potencjalnym projekcie. Jednak od dłuższego czasu o widowisku było cicho. Stallone na Instagramie zamieścił zdjęcie pierścienia z czaszką ujawniając w opisie, że skończył projektować pierścień do czwartej części Niezniszczalnych. W kolejnym wpisie natomiast Stallone stwierdził, że w październiku będą kręcić spin-off zatytułowany roboczo Christmas Story.



Wygląda na to, że tym razem film odejdzie od motywu współpracy na ekranie gwiazd kina akcji, a skupi się bardziej na wspomnianym bohaterze Stathama. Jak na razie nie ujawniono, kto miałby nakręcić produkcję.