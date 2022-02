Nieznośny ciężar wielkiego talentu - nowy zwiastun filmu w kilku językach

fot. Katalin Vermes

Nieznośny ciężar wielkiego talentu to nowy film komediowy, który w ciekawy sposób podchodzi do kariery Nicolasa Cage'a, ponieważ aktor gra w nim samego siebie. Z okazji Międzynarodowego Dnia Filmu do sieci trafił nowy zwiastun produkcji podany w kilku wersjach językowych, w tym z polskim lektorem. Wideo jest dostępne poniżej.

Nicolas Cage gra w filmie pewną wariację na temat własnej osoby. Jest gwiazdą filmową, która zostaje zaproszona na imprezę urodzinową przez swojego wielkiego fana, Javiego. Jak się okazuje jego wielbiciel jest przy okazji szefem przestępczej organizacji. Cage przed wyjazdem zostaje zwerbowany przez rząd, aby w czasie weekendu znaleźć dowody, które zdemaskują kryminalną działalność Javiego. Jednak wycieczka okaże się bardziej szalona niż gwiazdor z początku myślał.

Nieznośny ciężar wielkiego talentu - zwiastun

The Unbearable Weight of Massive Talent

W fana Cage'a wcieli się Pedro Pascal. Oprócz panów w obsadzie znajdują się Neil Patrick Harris, Tiffany Haddish i Lily Sheen.

Nieznośny ciężar wielkiego talentu - premiera filmu w USA 22 kwietnia.

