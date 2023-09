Niezwyciężony – twórca zdradza możliwą ilość sezonów. Będzie tego sporo!

Amazon Prime Video

Reklama

Niezwyciężony to animowany serial dla dorosłych Amazona oparty na komiksach autorstwa Roberta Kirkmana, Cory’ego Walkera i Ryana Ottleya. Kirkman ujawnił ostatnio, ile superbohaterskich kontynuacji chciałby zrealizować. Okazuje się, że twórcy mają zamiar przedstawić pełny zakres historii. Do tego potrzebują od siedmiu do ośmiu sezonów.

Staram się nie ograniczać do konkretnej liczby, ponieważ jest to w pewnym sensie ruchomy cel. Myślę, że przedział od siedmiu do ośmiu sezonów wydaje się wystarczający. Ale może być kilka rzeczy, przez które przejdziemy nieco szybciej, a niektóre rozszerzymy. Jeśli będziemy mieli szczęście i uda nam się przez dłuższy czas pociągnąć serial, myślę, że to wystarczy, by objąć cały komiks.

Kirkman ma także nadzieję na pojawienie się w produkcji kilku oryginalnych wątków.

Po drodze jest parę pomysłów, które nie znalazły się w komiksie, a które chciałbym zrobić. Myślę, że fajnie byłoby mieć tu i ówdzie kilka odcinków, które byłyby całkowicie oryginalne. To część planu na przyszłość.

Niezwyciężony – szczegóły

Bohaterem animacji jest 17-letni Mark Grayson, który z pozoru jest zwyczajnym nastolatkiem. Jednak przy okazji posiada również supermoce, które odziedziczył po ojcu, największym superbohaterze na Ziemi, Omni-Manie. Gdy Mark zaczyna rozwijać swoje umiejętności, odkrywa, że dziedzictwo jego ojca może nie być tak heroiczne, jak uważał.