Michael Caine o koordynatorach scen intymnych. „Dzięki Bogu, że nie gram kochanków”

Michael Caine to legendarny aktor, który mimo pokaźnego wieku wciąż pozostaje czynny zawodowo. Ostatnio zagrał w nadchodzącym dramacie The Great Escaper, wcielając się w postać weterana wojskowego. Artysta na jednym z wywiadów został zapytany, co myśli o funkcji koordynatorów scen intymnych, dbających o komfort podczas ujęć nagości lub łóżkowych momentów. Caine w drwiący sposób, postanowił podważyć słuszność tego stanowiska.

A czym oni są? Za moich czasów tego nie było. Dzięki Bogu, że mam 90 lat i nie gram już kochanków. To wszystko, co mogę powiedzieć. Kiedyś po prostu odgrywało się scenę miłosną i robiło się to bez niczyjej ingerencji. Wszystko się zmieniło.

The Great Escaper – szczegóły

W nadchodzącym filmie Michael Caine wciela się w postać Bernarda Jordana, prawdziwego weterana wojennego. Mężczyzna opuścił dom opieki na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii, nie informując o tym żony ani opiekunów, aby wziąć udział w obchodach 70. rocznicy upamiętnienia D-Day na wybrzeżu Normandii. W The Great Escaper wystąpił wraz z nieżyjącą już Glendą Jackson, która zmarła wkrótce po ukończeniu zdjęć.

Produkcja zadebiutuje 6 października 2023 w Wielkiej Brytanii.