Nigeryjska superbohaterka ma swój serial animowany. Jest fragment

Fot. Materiały prasowe

Podczas New York Comic Con odbył się panel poświęcony serialowi Iyanu: Child of Wonder. Cartoon Network i Max promowali produkcję, pokazali klip oraz ogłosili, że premiera odbędzie się wiosną 2025 roku na platformach streamingowych.

Iyanu – klip

Iyanu – o czym jest serial?

Iyanu to opowieść o superbohaterce z magicznego królestwa Yorubaland, czerpiącego z nigeryjskiej kultury, muzyki i mitologii. Fabuła skupia się na podróży nastoletniej sieroty, która nie pamięta swojej przeszłości, ale odkrywa, że posiada moce mogące rywalizować z tymi, które mają starożytni bogowie jej ludu. Wraz z dwójką przyjaciół wyrusza na przygodę, by odkryć prawdę o złu, które zagraża ich światu. Na tej drodze odkryje również prawdę o sobie, swoich rodzicach oraz o przeznaczeniu, które mówi, że to ona musi uratować świat.

Serial jest oparty na komiksie Iyanu: Child of Wonder, stworzonym przez pochodzącego z Nigerii Roye'a Okupe'a. W obsadzie głosowej znaleźli się aktorzy z Nigerii, w tym Serah Johnson (Iyanu), Okey Jude (Biyi), Samuel Kugbiyi (Toye), Adesua Etomi-Wellington (Olori), Blossom Chukwujekwu (Kanfo), Stella Damasus (Sewa) oraz Shaffy Bello (Emi).

Showrunnerem jest Brandon Easton (Marvel's Agent Carter), a Okupe pełni rolę producenta wykonawczego, scenarzysty i reżysera odcinków.