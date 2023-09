Nintendo za zamkniętymi drzwiami pokazywało konsolę Switch 2!

źródło: Nintendo

Następca konsoli Nintendo Switch może pojawić się wcześniej niż przewidywano. Jak dowiedział się Eurogamer, w zeszłym miesiącu podczas targów Gamescom 2023 Nintendo za zamkniętymi dziwami prezentowało Switcha 2. Uczestnicy pokazów mogli obejrzeć dema techniczne prezentujące większe możliwości systemu, w tym ulepszoną wersję The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Oryginalna gra pojawiła się wraz z konsolą Switch jako tytuł premierowy w marcu 2017 roku i jest obecnie czwartą najlepiej sprzedającą się grą na platformę ze sprzedażą 30,65 miliona sztuk do 30 czerwca 2023 roku. Warto w tym miejscu dodać, że ulepszona wersja Breath of the Wild była tylko demem technicznym, a Nintendo na szczęście nie planuje wydania ulepszonej wersji gry.

Z innego źródła VGC dowiedziało się, że Nintendo zaprezentowało również The Matrix Awakens, demo techniczne z otwartym światem oparte na silniku Unreal Engine 5.

fot. Nintendo

Plotki o Switchu nowej generacji krążą od dawna, ale jak dotąd jedynym ruchem ze strony Nintendo było wprowadzenie konsoli Switch OLED w październiku 2021 roku. Nintendo pokazujące deweloperom nowy sprzęt to pozytywny znak, który sugeruje, że domniemana premiera w 2024 roku jest nie tylko prawdopodobna, ale też całkiem możliwa.

Tego lata doniesienia z innego źródła sugerowały, że Switch nowej generacji zadebiutuje w drugiej połowie 2024 roku, przed przyszłorocznym sezonem świątecznym. Według tamtych informacji nowy handheld Nintendo w celu obniżenia kosztów będzie wykorzystywał panel LCD zamiast ekranu OLED, a system kartridżów nie zostanie zmieniony. Na razie nie wiadomo nic o wstecznej kompatybilności, także wygląd i cena pozostają tajemnicą przynajmniej do oficjalnej zapowiedzi konsoli.

fot. Nintendo

W międzyczasie gracze wciąż mają na co czekać, w tym na premierę Super Mario Bros. Wonder 20 października i pojawienie się Super Mario RPG 17 listopada. Ulepszona wersja Luigi's Mansion: Dark Moon jest w planach na 2024 rok, podobnie jak zupełnie nowa gra z księżniczką Peach w roli głównej.